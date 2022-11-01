Москва, 1 ноября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Инициатива парламентариев от «Единой России» ввести уголовную ответственность за отказ от мобилизации демонстрирует, что партия стала главной оппозицией президенту России Владимиру Путину и Генштабу, считает лидер «Новых людей» депутат Госдумы Алексей Нечаев.

Duma. gov.ru Нечаев Алексей Геннадьевич

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект об уголовном наказании за отказ от мобилизации разработали депутаты фракции «Единая Россия». Предполагается, что за отказ от мобилизации будут штрафовать на суммы от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Также наказанием могут стать принудительные работы сроком до пяти лет, а самой суровой мерой будет лишение свободы на пять лет.

«А почему сразу не расстреливать? После инициатив призывать женщин и удвоить срок службы уже ничему не удивишься. Президент сказал, что частичная мобилизация завершена, а вы хотите новых посадок. Кажется, «Единая Россия» стала главной оппозицией президенту и Генштабу», — отметил Нечаев в телеграм-канале.

Он также подозревает, что авторам известно что-то.

«Зачем вводить ответственность за уклонение от мобилизации, которая только что завершилась? Или авторам законопроекта известно больше. Расскажите всем. Тогда за границу хлынет ещё больше людей, а те, кто временно уехал, точно не вернутся. Это ударит не только по боеспособности страны, но и по экономике: будут падать спрос и производство товаров», — указал парламентарий.

«Если вы считаете, что россияне готовы защищать страну только под страхом тюрьмы, так и скажите. Посмотрим, что люди вам ответят», — отметил Нечаев.

Депутаты фракции будут голосовать против законопроекта, сообщил он позицию партии.

Министр обороны России Сергей Шойгу 28 октября доложил главе государства о завершении мероприятий по частичной мобилизации в стране. Задача по частичной мобилизации 300 тыс. человек выполнена, сказал министр.