Томск, , 13:25 — REGNUM Томские сельхозпроизводители установили рекорд, намолотив 0,5 млн тонн зерна. Об этом рассказал 1 ноября глава региона Владимир Мазур, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, животноводы достигли лучших показателей в Сибири, повысив продуктивность дойного стада до 7,5 тыс. кг в год.

«За этими и другими цифрами — повседневный упорный труд тысяч работников отрасли, которые трудятся от зари до зари, без выходных и праздников. Благодаря вам, миллион жителей нашей области имеет возможность покупать свежее, доступное, своё», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Томскую область поступили из федерального бюджета 31,5 млн рублей, которые пойдут на возмещение части расходов аграриев на производство зерна.

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