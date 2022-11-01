Мариуполь, ДНР, 1 ноября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Уголовное дело против пытавшейся совершить террористический акт около здания администрации Приморского района Мариуполя жительницы этого города завели в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 1 ноября сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

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«В октябре 2022 г. в отношении жительницы города Мариуполя Навальной Ирины Сергеевны, 1998 года рождения, МГБ ДНР возбуждено уголовное дело согласно ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 205 «Террористический акт» УК РФ», — говорится в сообщении.

При этом ранее силовики ДНР сообщили, что 27 сентября 2022 года МГБ ДНР совместно с МВД региона задержали жительницу Мариуполя, пытавшуюся совершить теракт около здания администрации Приморского района города для срыва референдума по воссоединению республики с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что опорный пункт вооружённых формирований киевского террористического режима, который находится в посёлке Невельское, расположенном в западном направлении от Донецка, взяли штурмом союзные войска.