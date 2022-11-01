Магадан, , 13:21 — REGNUM Мобилизованные и добровольцы из Магаданской области 1 ноября начали получать единовременные выплаты.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Более чем половине участников специальной военной операции направлены на личные счета единовременные выплаты по 150 тысяч рублей. В ближайшие дни средства поступят на счета всех военнослужащих. Поручил внимательно следить за прохождением финансов, оперативно включаясь в решение вопросов, если будут какие-то задержки.

Сотрудники наших государственных, областных и муниципальных предприятий, отправившиеся защищать Родину и бороться с нацизмом, начали получать выплаты за октябрь в размере 70% от заработной платы. Благодарю частный бизнес, поддержавший эту инициативу», — написал в своём телеграм-канале губернатор Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, около 4 тыс. семей выплат получили семьи мобилизованных свердловчан.