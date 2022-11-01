Иркутск, , 13:21 — REGNUM В Забайкалье за 9 месяцев 2022 года прокуроры выявили 8089 нарушений трудовых прав граждан (за 9 месяцев 2021 года — 7928), сообщает 1 ноября телеграм-канал надзорного ведомства.

В целях их устранения принято почти 3,2 тыс. мер прокурорского реагирования. В частности, опротестовано 439 незаконных правовых актов, в суды направлены 1950 исков, из которых 1766 рассмотрены и удовлетворены. Внесено 605 представлений об устранении нарушений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 403 лица.

Кроме того, по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 253 лица, о недопустимости нарушений закона предостережено 183 должностных лица.

Наибольшее количество нарушений выявлено в Шилкинском (897), Агинском (762), Петровск-Забайкальском (451), Акшинском (334), Хилокском (318), Краснокаменском (311) и Чернышевском (302) районах Забайкальского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале года в Забайкалье прокуроры вскрыли более 1,7 тыс. нарушений прав граждан на льготное обеспечение лекарствами и оказание мер социальной поддержки.

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