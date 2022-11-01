Ульяновск, 1 ноября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Власти Ульяновской области совместно призывной комиссией «постоянно рассматривают» жалобы на ошибочную мобилизацию. По итогам проверок выявлено около 200 человек, у которых «есть основания для возвращения». Об этом написал в телеграм-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских по итогам проведения частичной мобилизации.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

В регионе продолжается рассмотрение обращений жителей, которые попали под частичную мобилизацию. По словам главы региона, «постоянно рассматриваем» совместно с областной призывной комиссией жалобы на ошибочный призыв, в том числе в связи с принятыми позднее решениями — в частности, об отсрочке для многодетных отцов.

«Выявлено порядка 200 человек, у которых есть основания для возвращения. Среди них многодетные отцы, студенты-очники, единственные сыновья одиноких родителей, отцы детей-инвалидов», — написал Алексей Русских.

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Комиссия изучает каждое обращение, по итогам рассмотрения готовятся документы для возвращения мужчин в семьи. Губернатор проинформировал, что подготовлено свыше 80 подобных дел.

Русских поручил «в кратчайшие сроки» завершить рассмотрение всех обращений, а муниципальным главам подготовить транспорт для отправки земляков домой.

Напомним, что 28 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мероприятий в рамках частичной мобилизации. В то же время военкоматы продолжают принимать заявления от добровольцев для участия в спецоперации и кандидатов в контрактники.

Отметим, что 19 октября в пункты боевого слаживания отправлены дополнительные комплекты экипировки для мобилизованных из Ульяновской области.

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Как сообщало ИА REGNUM , в октябре в Ульяновской области, как и во всех регионах Поволжья, введён режим базовой готовности и сформирован оперативный штаб. На первом заседании принято решение об усилении охраны общественной безопасности, защите граждан от ЧС и поддержке семей военнослужащих.