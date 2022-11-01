Бухарест, , 13:21 — REGNUM Министерство образования Румынии обратилось к руководителям средних учебных заведений страны с рекомендацией отменить введенное на зимний период новое школьное расписание. Об этом 1 ноября сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

В школе Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отмечено в заявлении министерства, из-за изменений в учебном процессе, вызванных переходом страны на зимнее время, в школах резко сокращается количество уроков и перемен.

«Это приводит к общему падению уровня получения учениками необходимых знаний, — считают чиновники. — Учитывая потери пандемии, каждая минута в школе должна быть на счету».

Напомним, Румыния официально перешла на зимнее время в ночь с 29 на 30 октября нынешнего года. В связи с этим власти внесли коррективы в работу учебных заведений и государственных учреждений по всей стране.