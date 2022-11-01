Белград, , 13:37 — REGNUM Армия Сербии находится в состоянии повышенной боевой готовности из-за ситуации в Косово и Метохии. Об этом 1 ноября сообщил министр обороны Сербии Милош Вучевич.

Сербские военнослужащие на учениях Минобороны Сербии

Вучевич отметил, что уровень боеготовности сербской армии повышен в соответствии с приказом ее главнокомандующего — президента Сербии Александра Вучича. Это не значит, что Сербия готовится к войне, но она не может игнорировать происходящее в южном сербском крае, добавил министр обороны.

«Сербия — серьезное государство, которое берет на себя ответственность за все возможные проблемы. Я не сказал бы, что ситуация с номерами решена, с Курти (премьер-министр сепаратистского Косово — ИА REGNUM) вы никогда не знаете, [что он сделает]. Сегодня утром вручили первые предупреждения сербам за управление автомобилями с сербскими номерами. Я не могу поверить, что страны Запада не могут повлиять на Альбина Курти и администрацию в Приштине. Мы не можем расслабляться, но мы хотим диалога. Армия Сербии готова выполнить любое задание главнокомандующего», — рассказал Вучевич в эфире телеканала Happy.

Он подчеркнул, что Сербия говорит о мире и стабильности, но это не значит, что она слабая и что другие могут ее унижать.

Напомним, что ранее албанские сепаратисты планировали полностью запретить использование сербских номеров на территории Косово и Метохии. Потом было принято решение, что запрет будет вводится постепенно — с 1 по 21 ноября владельцы автомобилей с сербскими номерами будут получать предупреждения. С 21 ноября до 21 января им будет выписываться штраф, а с 21 января по 21 апреля сербам будут выдаваться временные номера. С 21 апреля номера, выданные Сербией и зарегистрированные в Косово и Метохии, будут запрещены.