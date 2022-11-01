Москва, , 13:18 — REGNUM Нынешняя политическая система в России боится всего, что связано с мобилизацией и словом «смерть» в виду ее гламурно-праздничной ориентации на обывателя и потребителя, который хочет праздновать и радоваться, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян © ИА REGNUM

«С одной стороны, нынешняя система до колик боится слова «смерть» и «смертный», и она заразила этим страхом общество. Мне ли не знать, в какой степени? Показывают важную передачу, мне говорят: «Знаете, у вас черный фон, а фон должен быть цветной, побольше всего цветного!» . Так вот, система боится и слова «смерть», и всего связанного с мобилизацией. Она боится, например, хождения строем больших колонн по улицам Москвы», — заявил Кургинян.

В качестве примера он привел «Красный марш» движения Суть Времени в 2014 году. И для того, чтобы переломить эту мобилизационную политическую эстетику делалось все, что угодно — подсылали различных шутов, людей с гармошками, скопировать что-то у американцев и так далее, отмечает политолог.

«Почему система так реагировала на эту эстетику? Потому что она чужда ей самой, а также тому, кого она считает своей опорной базой — то есть потребителя, обывателя… Кстати, потом, после этого марша меня в Севастополе благодарили адмиралы в штабе ВМФ, но это отдельная история, а я здесь обсуждаю нынешнюю систему, которой нужна уличная эстетика многоцветная, радостная, не отпугивающая обывателя как свою единственную надежду и опору», — продолжил эксперт.

Именно этим объясняются все эти салюты в поддержку спецоперации, праздничные концерты с яркими экранами и различного рода цветными шариками, а также содержание исполняемых на этих праздниках и концертах песен. Но все к этому уличному гламуру все не сводится, отметил он.