Москва, 1 ноября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Нынешняя политическая система в России боится всего, что связано с мобилизацией и словом «смерть», ввиду ее гламурно-праздничной ориентации на обывателя и потребителя, который хочет праздновать и радоваться, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

ИА REGNUM Сергей Кургинян

«С одной стороны, нынешняя система до колик боится слов «смерть» и «смертный», и она заразила этим страхом общество. Мне ли не знать, в какой степени? Показывают важную передачу, мне говорят: «Знаете, у вас черный фон, а фон должен быть цветной, побольше всего цветного!» Так вот, система боится и слова «смерть», и всего, связанного с мобилизацией. Она боится, например, хождения строем больших колонн по улицам Москвы», — заявил Кургинян.

В качестве примера он привел «Красный марш» движения «Суть времени» в 2014 году. И для того чтобы переломить эту мобилизационную политическую эстетику, делалось всё что угодно — подсылали различных шутов, людей с гармошками, скопировать что-то у американцев и так далее, отмечает политолог.

«Почему система так реагировала на эту эстетику? Потому что она чужда ей самой, а также тому, кого она считает своей опорной базой, — то есть потребителю, обывателю… Кстати, потом, после этого марша меня в Севастополе благодарили адмиралы в штабе ВМФ, но это отдельная история, а я здесь обсуждаю нынешнюю систему, которой нужна уличная эстетика многоцветная, радостная, не отпугивающая обывателя как свою единственную надежду и опору», — продолжил эксперт.

Именно этим объясняются все эти салюты в поддержку спецоперации, праздничные концерты с яркими экранами и различного рода цветными шариками, а также содержание исполняемых на этих праздниках и концертах песен. Но все к этому уличному гламуру не сводится, отметил он.