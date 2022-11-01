Кургинян рассказал, чего боится политическая система России больше всего
Москва, 1 ноября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Нынешняя политическая система в России боится всего, что связано с мобилизацией и словом «смерть», ввиду ее гламурно-праздничной ориентации на обывателя и потребителя, который хочет праздновать и радоваться, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
В качестве примера он привел «Красный марш» движения «Суть времени» в 2014 году. И для того чтобы переломить эту мобилизационную политическую эстетику, делалось всё что угодно — подсылали различных шутов, людей с гармошками, скопировать что-то у американцев и так далее, отмечает политолог.
Именно этим объясняются все эти салюты в поддержку спецоперации, праздничные концерты с яркими экранами и различного рода цветными шариками, а также содержание исполняемых на этих праздниках и концертах песен. Но все к этому уличному гламуру не сводится, отметил он.