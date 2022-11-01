Черкесск, 1 ноября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии до конца 2022 года появятся новые объекты инфраструктуры вдоль федеральных дорог. Это будут пункты отдыха, с парковкой, объектами питания, санитарной зоной, сообщил глава региона Рашид Темрезов.

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«Построенные объекты будут включать в себя пространство для отдыха, кофейни, супермаркеты, парковки и санитарно-техническую зону. Все это поможет сделать путешествие наших гостей и земляков максимально комфортным и приятным», — написал руководитель республики в своем телеграм-канале.

В Карачаево-Черкесии ранее не было таких комфортных зон для остановки автомобилистов, направляющихся к курортам. Запланировано их обустройство в поселке Кавказском, ауле Кумыш, в поселке Домбай, на перевале Гумбаши, в ауле Эркен-Юрт, селе Красный Курган, городе Усть-Джегуте, станице Кардоникской и в районе села Важное.