Вашингтон, , 13:16 — REGNUM Соединенные Штаты приготовили киевскому режиму неожиданный «подарок» в военной сфере, наращивая поставки устаревших противоракетных комплексов, но не таких, какие ожидал Киев, сообщает РИА Новости.

НАТО и Киев Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что Вашингтон намерен передать Киеву ЗРК MIM-23 HAWK с целью противодействия российским ракетам «Калибрам» и беспилотникам.

Вместе с тем данные ЗРК сняты с вооружения, но не исключается, что американские власти «попросят открыть хранилища».

Также сообщается, что на словах западные страны обещают Киеву «всестороннюю поддержку», но продолжает поставки устаревшей военной техники.