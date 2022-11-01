Вашингтон, 1 ноября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Соединенные Штаты приготовили киевскому режиму неожиданный «подарок» в военной сфере, наращивая поставки устаревших противоракетных комплексов, но не таких, какие ожидал Киев, сообщает РИА Новости.

(сс) DPLA ЗРК MIM-23 HAWK

Отмечается, что Вашингтон намерен передать Киеву ЗРК MIM-23 HAWK с целью противодействия российским ракетам «Калибр» и беспилотникам.

Вместе с тем данные ЗРК сняты с вооружения, но не исключается, что американские власти «попросят открыть хранилища».

Также сообщается, что на словах западные страны обещают Киеву «всестороннюю поддержку», но продолжают поставки устаревшей военной техники.