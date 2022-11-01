Южно-Сахалинск, 1 ноября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. На Сахалине на войсковом стрельбище «Троицкое» с мобилизованными проводят тренировочные занятия по уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

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В ходе тренировок условные диверсанты, роль которых выполнили военнослужащие разведывательного подразделения, сделали засаду на маршруте следования боевой группы.

Мотострелковая группа смогла отбить нападение вражеской разведки. Отмечается высокий уровень боевой слаженности и готовности военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, для войсковой части в Приморье, где находятся на учениях жители Якутии, передают автотехнику. В регионах Дальнего Востока продолжают работать опорные пункты для поддержки мобилизованных жителей республики.