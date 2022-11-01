Кишинёв, 1 ноября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Соединённые Штаты и Евросоюз увеличили объёмы военной помощи Молдавии в последнее время. Об этом 31 октября сообщил телеканале Pro TV посол США в Кишинёве Кент Логсдон.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Журналисты спросили его, поможет ли Вашингтон Молдавии в случае, если она будет вовлечена в вооружённый конфликт. Американский дипломат не дал конкретного ответа.

«США, ЕС и другие партнёры, мы все увеличили помощь Молдавии, особенно в военной сфере. Мы думаем, анализируем, что значит сохранять ваш конституционный нейтралитет самым подходящим образом. Есть много пробелов и проблем», — сказал посол.

Логсдон добавил, что у Молдавии много друзей в регионе. Он также сообщил, что у Вашингтона не оснований подозревать Россию в подготовке к нападению на Молдавию.

Напомним, власти Молдавии взяли курс на милитаризацию страны. Планируется, что обеспечение молдавской армии новым оружием будет за счёт помощи стран НАТО.