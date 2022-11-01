Пекин, , 13:14 — REGNUM Нового генерального консула России в Шанхае Дмитрия Лукьянцева приветствовала директор консульского департамента МИД Китая У Си. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба посольства России в КНР.

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«У Си приветствовала нового российского генконсула, который недавно прибыл в Китай», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили развитие двусторонних контактов в консульской сфере, а также договорились поддерживать тесное взаимодействие по всем вопросам.

В дипмиссии также подчеркнули, что Лукьянцев поблагодарил МИД КНР за тёплый прием и выразил уверенность в прочности российско-китайских отношений.