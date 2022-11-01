Париж, , 13:14 — REGNUM Помощь в размере 100 млн евро получат страны, принимающие беженцев с территории бывшей УССР, сообщает Le Parisien.

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Европейская комиссия выделила 1 ноября 2022 года дополнительную помощь в размере 100 млн евро странам, которые принимают беженцев с территории бывшей УССР.

Ранее власти Франции приняли решение организовать международную конференцию 13 декабря 2022 года, чтобы помочь Киеву пережить зиму.

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