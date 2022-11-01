Донецк, 1 ноября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Опорный пункт вооружённых формирований киевского террористического режима, который находится в посёлке Невельское, расположенном в западном направлении от Донецка, взяли штурмом союзные войска. Об этом 1 ноября сообщает Народная милиция (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«В ходе наступательных действий в районе населенного пункта Невельское военнослужащими 100 гвардейской бригады НМ ДНР были взяты штурмом позиции [киевских] боевиков», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что во время боя союзные войска захватили большое количество оружия, включая зарубежного производства, а также взяли пленных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования бандеровцев вновь подвергли обстрелу Киевский район Донецка.