Псков, 1 ноября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства России выделит на реализацию проектов комплексного развития территорий в Псковской области 1,3 млрд рублей, сообщили 1 ноября в пресс-службе областной администрации.

Pskov.ru Герб Псковской области

Министерство отобрало четыре проекта Псковской области, которые будут реализованы на территории Дедовичского, Дновского, Островского и Порховского районов.

«Предполагается строительство спортивных площадок, очистных сооружений, линий электропередач, реконструкция теплосетей, а также капитальный ремонт сельских домов культуры, школы и детского сада», — рассказали в областной администрации, добавив, что из федерального бюджета на их реализацию в 2023–2024 годах будет выделено около 1,3 млрд рублей.

Отметим, что в 2023 году также продолжится реализация проекта комплексного развития сельских территорий Плюсского района, которая ведется с августа этого года. В муниципалитете будут построены очистные сооружения и центр культурного развития в селе Ляды, капитально отремонтированы библиотека и детский сад в поселке Плюсса.