Сочи, Краснодарский край, 1 ноября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Перенесение внимания России на международные форумы с преимущественным участием стран незападного мира ослабляет организации с преимущественным западным участием, а Востоку и Югу даёт дополнительную силу, отметил в своем комментарии 1 ноября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания президента России.

(сс) Kyle Glenn Глобус

Как сообщалось ранее, Владимир Путин после переговоров с главами Армении и Азербайджана в Сочи заявил, что встреча лидеров этих стран в Праге была организована Евросоюзом без участия России, поскольку Запад пытается исключить Москву из различных международных форматов, но это «нереалистично».

«Полностью согласен с мыслью нашего президента о том, что попытки исключить Россию из большинства международных форматов нереалистичны. Более того, они для Запада контрпродуктивны. Пока Россия существует, она будет не только контролировать положение на пространстве бывшего СССР, но и влиять на положение в Европе и на Американском континенте, то есть в «вотчинах» стран Запада. Если бы этот наш контроль, это наше влияние не чувствовались бы, США и их союзники не были бы столь настойчивы в стремлении уничтожить Россию. Не все же так индоктринированы, как американский конгрессмен-демократ еврейского происхождения Джейми Раскин, который призывает уничтожить Россию только уже потому, что мы православная страна! Хотя, конечно, и такая позиция в американских и британских элитах распространена.

Понятно, что попытки исключить Россию из урегулирования армяно-азербайджанского конфликта — это вообще глупость, но и удаление нашей страны из G7 не добавило авторитета этому форуму, снизило возможности западных стран влиять на российское руководство. Впрочем, в случае с G7 уход России отразил реальность: Запад есть Запад, Восток есть Восток. А вот уход нашей страны из Совета Европы существенно сузил поле деятельности этой организации, объективно понизил её статус; тут СЕ лишился не одной страны, а целой цивилизации. ОБСЕ без России станет никому не нужна, и можно, в принципе, самим подумать о выходе оттуда. G20 без России просто не будет. А вот в случае с ООН говорить об уходе нашей страны вообще не приходится: она должна стоять, стоять в том виде, в котором она была создана, с правом вето у нас и Китая. Развала этой организации мы не допустим, как бы ни стремились к нему США и их союзники.

Перенесение внимания России на международные организации и форумы с преимущественным участием стран незападного мира ослабляет организации с преимущественным западным участием, а Востоку и Югу как геополитическим и культурно-историческим явлениям даёт дополнительную силу», — отметил Михаил Демурин.