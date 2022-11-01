Кемерово, 1 ноября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Кемеровской области один из подрядчиков по ремонту и строительству магистралей «Автодор» начал применять в работе бережливые технологии. На предприятии оптимизировали собственное производство асфальтобетона. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Sevastopol.gov.ru Ремонт дорог

«В этом году мы отремонтировали в Кузбассе более 550 км дорог. Доля региональных магистралей, приведённых к нормативному состоянию, достигла 50%, а в городских агломерациях — 81%. Объемы дорожного ремонта продолжают расти каждый год, — уточнил Цивилёв. — Бережливые технологии помогут нашим дорожникам быстрее и качественнее производить и укладывать асфальтобетон».

По словам главы региона, в следующем дорожном сезоне изготовление и доставка асфальтобетона к местам ремонта станут быстрее на 10%.