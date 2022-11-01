Херсон, 1 ноября 2022, 13:10 — REGNUM Интенсивность обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ за последние дни снизилась, сообщил 1 ноября врио губернатора Владимир Сальдо. Информация об этом размещена в его телеграм-канале.
По информации Сальдо, за последние двое суток противник выпустил по Херсону 18 ракет, все они были сбиты средствами ПВО.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, херсонские власти объявили о перемещении 70 тысяч человек из 15-километровой зоны левого берега Днепра — в связи с опасностью массированных обстрелов киевским режимом Каховской ГЭС.