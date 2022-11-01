Херсон, 1 ноября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Интенсивность обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ за последние дни снизилась, сообщил 1 ноября врио губернатора Владимир Сальдо. Информация об этом размещена в его телеграм-канале.

khogov.ru Владимир Сальдо

По информации Сальдо, за последние двое суток противник выпустил по Херсону 18 ракет, все они были сбиты средствами ПВО.

«Мы уверены, что Вооружённые силы Российской Федерации дадут (врагу) серьёзнейший отпор. Это может быть началом конца [ВСУ]», — сказал Сальдо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, херсонские власти объявили о перемещении 70 тысяч человек из 15-километровой зоны левого берега Днепра — в связи с опасностью массированных обстрелов киевским режимом Каховской ГЭС.