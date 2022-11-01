Москва, , 13:10 — REGNUM 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов будет выписан из больницы в течение недели, он получил сотрясение мозга в результате падения. Об этом 1 ноября сообщил помощник Карпова Альберт Степанян.

Анатолий Карпов Veni Markovski

«Действительно, произошел неприятный инцидент. Анатолий Евгеньевич поскользнулся, упал и ударился головой», — приводит ТАСС слова Степаняна.

Он рассказал, что Карпова увезли в больницу, где врачи оказали ему помощь. Он находится в сознании, но получил сотрясение мозга, переломов у него нет

«Врачи сказали, что в течение недели его выпишут», — сообщил Степанян.

По его словам, все поступавшие ранее сообщения про нападение, ИВЛ, переломы не соответствуют действительности.

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