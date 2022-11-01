Иркутск, , 13:10 — REGNUM Федеральную трассу «Вилюй» в Усть-Кутском районе необходимо привести в нормативное состояние, заявил 1 ноября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Сегодня он проехал по участку Усть-Кут — Верхнемарково, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Трасса «Вилюй» Правительство Иркутской области

«Это сложная дорога, особенно участок с 65 по 100 километр. По ней ездят местные жители, идет снабжение сёл продуктами, медикаментами, товарами первой необходимости. Содержание дороги в нормальном состоянии — это жизненно важно, стратегически необходимо», — сказал Игорь Кобзев.

ФГУ Упрдор «Прибайкалье» ликвидирует деформации и повреждения покрытия. Работают грейдер, три самосвала, трактор.

Разрабатывают проектную документацию для капитального ремонта семи участков дороги. К концу 2025 года ФГУ Упрдор «Прибайкалье» рассчитает завершить работы на трёх участках общей протяжённостью 60 километров, уложить там асфальтобетонное покрытие.

На остальных участках дороги асфальтобетонное покрытие появится в 2027–2028 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области введен в эксплуатацию участок автодороги Баяндай — Еланцы — Хужир протяженностью 13,6 километра. Это одна из самых популярных региональных дорог, ведущих на озеро Байкал.

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