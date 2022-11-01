Таллин, , 13:09 — REGNUM Госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп считает, что особые требование в озвученных министерством обороны условиях конкурса на должность генерального директора Департамента оборонных ресурсов вызывает вопросы.

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Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания ERR, отметив, что таким «особым требованием» стало обязательное наличие у кандидатов на пост юридического образования и как минимум степени магистра.

Как следствие, к установленному сроку на конкурс поступила только одна заявка — от исполняющей обязанности руководителя департамента Ану Раннавески. Она и была утверждена в должности.

«Когда начался конкурс, мы обратили внимание министерства на то, что требование о юридическом образовании создает впечатление, что этот конкурс направляют. Но министерство обороны осталось непреклонным в том, что это требование необходимо для этой должности», — заявил Петеркоп.

Министр обороны Ханно Певкур аргументировал выбор тем, что Раннавески — опытный специалист в своей области. Раннавески служила в Министерстве обороны и его сфере управления с 2011 года. Последние четыре года она возглавляла отдел военной службы, до этого четыре года работала начальником юридического отдела Департамента оборонных ресурсов.

Департамент оборонных ресурсов Эстонии был создан в 2005 году, в настоящее время там работает около 100 человек.