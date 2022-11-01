Улан-Удэ, 1 ноября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Артисты из Бурятии поддержали участников специальной военной операции. В состав агитбригады вошли 15 человек: представители бурятского театра оперы и балета, ансамбля «Забава», а также эстрадные исполнители, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Правительство Бурятии Концерт в зоне проведения СВО

За десять дней командировки они побывали в Джанкое, Севастополе, Новозерном, а также в местах дислокации подразделений. По словам руководителя группы Ларисы Банзаракцаевой, в день их приезда в регионах было объявлено военное положение.

«Думали, что никому будем не нужны, никуда нас не пустят, а оказалось еще как нужны. Мы выступали везде и в палатках, куда прибывают бойцы на побывку оттуда, как говорится из-за ленточки, и в лесу, и в волонтерских штабах, дали большое количество концертов», — рассказала она.

Помимо концерта, артисты также вместе с волонтёрами угощали бойцов буузами (традиционное бурятское блюдо), делали уборку в штабе и так далее.