Москва, 1 ноября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Россия переживает сложный виток борьбы за свое существование. Об этом 1 ноября заявил член Научного совета Российского военно-исторического общества, научный руководитель интернет-проекта «Злодения. ВОЗМЕЗДИЕ. Память» Юрий Никифоров, выступая на круглом столе «Горе без берегов»: геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны», который проходит в пресс-центре REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Советник департамента Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, кандидат исторических наук Юрий Никифоров во конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM

«То, что наша страна сейчас переживает очередной сложный виток борьбы за свой суверенитет и существование, это, очевидно, имеет глобальное и вековое измерение противостояния нашего мира, нашей цивилизации и того, что мы называем коллективным Западом. И очень важно, что в наших рядах много людей, много тех, кто борется с оружием в руках против современных неофашистов. К какому бы народу те себя ни причисляли. Это настоящий черный интернационал. Точно так же, как это было 80 лет назад», — сказал Никифоров.

Напомним, что ранее в рамках данного круглого стола выступил историк Егор Яковлев, который рассказал о причинах геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.