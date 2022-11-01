Москва, , 13:07 — REGNUM Со 2 ноября 2022 года две российские авиакомпании («Аэрофлот» и AZUR air) возобновляют прямые авиарейсы из городов России в Гоа — штат-курорт на юго-западном побережье Индии, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Гоа Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Вылететь в Гоа из Москвы, Екатеринбурга и Казани. При этом туроператоры отмечают, что в целом спрос на данное направление пока далё от доковидных сезонных значений. Также не отмечается рост интереса туристов к новогодним заездам в Гоа.

Тур в Гоа в ноябре на двоих с проживанием обойдётся от 120 тыс. до 160 тыс. рублей в зависимости от звёздности отеля и питания. На новогодние праздники стоимость путёвки поднимается почти в два раза (210-240 тыс. рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, среди российских граждан в последнее время отмечается повышенный спрос на туры в страны Юго-Восточной Азии.

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