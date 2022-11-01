Москва, 1 ноября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В правительстве РФ прорабатывается вопрос о введении экспортных пошлин на уголь. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября, об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов в ходе заседания комитета Совфеда по экономической политике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Сазанов

Напомним, ранее сенатор Алексей Синицын заявил, что изменение подхода к уплате НДПИ и появление дополнительной экспортной пошлины на уголь существенно скажется на угольной отрасли.

«В части угля действительно, мы там видим, есть определенные риски, поэтому вопрос о введении экспортных пошлин на уголь и ценах отсечения, при которых они будут взиматься, сейчас дополнительно прорабатывается на уровне правительства», — сказал он.

Сазанов отметил, что окончательного решения пока нет.