Ярославль, 1 ноября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В последний день октября правительство Ярославской области рассмотрело проект регионального бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. Проект главного финансового документа представил лично губернатор Михаил Евраев, совмещающий свой пост с должностью председателя областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Впервые расходы областного бюджета превысят 100 млрд рублей. В 2023 году они запланированы в объеме 100,5 млрд рублей, в 2024-м — 104,4 млрд рублей, в 2025-м — 104,9 млрд рублей

Правительство Ярославской области Основные параметры бюджета Ярославской области на 2023–2025 гг

В структуре бюджетных расходов продолжают превалировать затраты на социальную сферу. На эти нужды в 2023 году потратят более 60% регионального бюджета. Около 30% бюджетных расходов направят на отрасли производственной сферы. Такие пропорции не являются чем-то новым. Для сравнения: бюджет 2020 года предполагал расходы на социальную сферу в размере 66% бюджета, но в том же документе предполагалась сокращение этой доли в 2021 году до 61%, а в 2022-м — до 58%.

Правительство Ярославской области Структура расходов бюджета Ярославской области — 2023

Комментируя проект бюджета, Михаил Евраев подчеркнул его социальную направленность и привёл несколько примеров:

«На поддержку семей с детьми мы направим более 6 млрд рублей. Также предусмотрели расходы на повышение МРОТ, заложили средства на повышение зарплат бюджетников по указу Президента РФ — более 800 млн рублей. Это наши врачи, учителя, работники культуры. С расходами на повышение зарплат категорий, которые не вошли в указ Президента, мы определимся ко второму чтению».

Предполагается, что реализация социальных проектов, стартовавших в 2022 году, будет продолжена. В 2023 году финансирование проектов «Привет, малыш!» составит 51,6 млн рублей, «Подарок первокласснику» — 31,3 млн, «Шаг к здоровью» — 4,9 млн. На программу ремонта подъездов к социальным учреждениям направят 600 млн рублей.

Несколько печально выглядит почти двукратное снижение объёма финансирования проекта «Наши дворы» — заложено лишь 600 млн рублей. Однако правительство области планирует по отдельной программе провести благоустройство территорий больниц, школ и детских садов, что раньше централизованно не делалось. На эти цели в областном бюджете на следующий год предусмотрено 100 млн рублей. Для сравнения: в бюджете 2020 года на губернаторскую программу благоустройства «Решаем вместе!» было выделено 676 млн рублей.

Дорожный фонд региона в 2023 году по прогнозам правительства составит 11,4 млрд рублей, а всего бюджет дорожного хозяйства — 12,9 млрд рублей. 1,5 млрд вошли в структуру адресной инвестиционной программы по статье «Развитие сети автомобильных дорог». То есть это объём нового дорожного строительства.

Правительство Ярославской области Бюджет дорожной отрасли Ярославской области на 2023 год

На дотации муниципальным образованиям в проекте бюджета заложено 5,4 млрд рублей. Адресная инвестиционная программа в бюджете 2023 года предусмотрена небольшая, но, несомненно, хорошо, что она вообще есть. Общий объём капитального строительства предполагается в размере 6,3 млрд рублей, из них 3,9 млрд — объекты социальной сферы. В частности, заложены средства на строительство восьми газовых котельных для социальных объектов в муниципальных районах.

Правительство Ярославской области Адресная инвестиционная программа Ярославской области на 2023 год

Представляя проект бюджета в правительстве региона, Михаил Евраев подчеркнул, что его расходы и доходы на следующие три года сбалансированы. Формально это действительно так. Разница между расходами бюджета и планируемыми доходами не существенна, и определены источники покрытия дефицита. Однако внешние факторы могут оказать существенное влияние на фактическое исполнение бюджета. В доходной части бюджета 2023-2025 доминируют НДФЛ, налог на прибыль предприятий и акцизы. Именно эти статьи наиболее уязвимы в сложившейся экономической ситуации. Выход из возможных трудностей очевиден — работа с федеральным правительством и бюджетом.

«Мы будем бороться за то, чтобы увеличить поступление федеральных средств на развитие области, даже несмотря на сложную экономическую ситуацию. Проект бюджета в любом случае подрастет. За 2022 год он увеличился больше чем на 10 млрд рублей. Вошли в некоторые федеральные программы, получили дополнительные средства», — заявил Михаил Евраев в правительстве области.

Тем не менее, надо признать, что нынешний проект бюджета Ярославской области как никогда является продуктом предположений. Насколько эти предположения верны, покажет лишь время и работа регионального правительства.