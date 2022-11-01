Какие времена, такой и бюджет Ярославской области
Ярославль, 1 ноября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В последний день октября правительство Ярославской области рассмотрело проект регионального бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. Проект главного финансового документа представил лично губернатор Михаил Евраев, совмещающий свой пост с должностью председателя областного правительства.
Впервые расходы областного бюджета превысят 100 млрд рублей. В 2023 году они запланированы в объеме 100,5 млрд рублей, в 2024-м — 104,4 млрд рублей, в 2025-м — 104,9 млрд рублей
В структуре бюджетных расходов продолжают превалировать затраты на социальную сферу. На эти нужды в 2023 году потратят более 60% регионального бюджета. Около 30% бюджетных расходов направят на отрасли производственной сферы. Такие пропорции не являются чем-то новым. Для сравнения: бюджет 2020 года предполагал расходы на социальную сферу в размере 66% бюджета, но в том же документе предполагалась сокращение этой доли в 2021 году до 61%, а в 2022-м — до 58%.
Комментируя проект бюджета, Михаил Евраев подчеркнул его социальную направленность и привёл несколько примеров:
Предполагается, что реализация социальных проектов, стартовавших в 2022 году, будет продолжена. В 2023 году финансирование проектов «Привет, малыш!» составит 51,6 млн рублей, «Подарок первокласснику» — 31,3 млн, «Шаг к здоровью» — 4,9 млн. На программу ремонта подъездов к социальным учреждениям направят 600 млн рублей.
Несколько печально выглядит почти двукратное снижение объёма финансирования проекта «Наши дворы» — заложено лишь 600 млн рублей. Однако правительство области планирует по отдельной программе провести благоустройство территорий больниц, школ и детских садов, что раньше централизованно не делалось. На эти цели в областном бюджете на следующий год предусмотрено 100 млн рублей. Для сравнения: в бюджете 2020 года на губернаторскую программу благоустройства «Решаем вместе!» было выделено 676 млн рублей.
Дорожный фонд региона в 2023 году по прогнозам правительства составит 11,4 млрд рублей, а всего бюджет дорожного хозяйства — 12,9 млрд рублей. 1,5 млрд вошли в структуру адресной инвестиционной программы по статье «Развитие сети автомобильных дорог». То есть это объём нового дорожного строительства.
На дотации муниципальным образованиям в проекте бюджета заложено 5,4 млрд рублей. Адресная инвестиционная программа в бюджете 2023 года предусмотрена небольшая, но, несомненно, хорошо, что она вообще есть. Общий объём капитального строительства предполагается в размере 6,3 млрд рублей, из них 3,9 млрд — объекты социальной сферы. В частности, заложены средства на строительство восьми газовых котельных для социальных объектов в муниципальных районах.
Представляя проект бюджета в правительстве региона, Михаил Евраев подчеркнул, что его расходы и доходы на следующие три года сбалансированы. Формально это действительно так. Разница между расходами бюджета и планируемыми доходами не существенна, и определены источники покрытия дефицита. Однако внешние факторы могут оказать существенное влияние на фактическое исполнение бюджета. В доходной части бюджета 2023-2025 доминируют НДФЛ, налог на прибыль предприятий и акцизы. Именно эти статьи наиболее уязвимы в сложившейся экономической ситуации. Выход из возможных трудностей очевиден — работа с федеральным правительством и бюджетом.
Тем не менее, надо признать, что нынешний проект бюджета Ярославской области как никогда является продуктом предположений. Насколько эти предположения верны, покажет лишь время и работа регионального правительства.