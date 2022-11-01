Краснодар, 1 ноября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В России 1 ноября стартовала осенняя призывная кампания. На срочную службу в Вооружённые силы РФ отправятся более 6 тыс. жителей Кубани. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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«Поговорили с военным комиссаром [Краснодарского] края Александром Кузнецовым. Он заверил, что ни один призывник-срочник не будет направлен в зону проведения специальной военной операции и в новые регионы России», — уточнил глава Кубани.

ИА REGNUM напоминает, что военкоматы в России были перегружены в связи с частичной мобилизацией, потому было решено перенести осенний призыв 2022 года на 1 ноября.