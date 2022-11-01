Таллин, 1 ноября, 2022, 13:05 — ИА Регнум.

Флаг Дании

В понедельник, 31 октября, вечером в Ляэне-Вируском уезде (северо-восток Эстонии) грузовик датских военных столкнулся с легковым фургоном жителей страны. В результате аварии легкие травмы получили двое пассажиров легковушки.

Как сообщили эстонским СМИ в Департаменте полиции и погранохраны, инцидент произошел на шоссе Таллин-Нарва в деревне Лясна, где грузовик Man HX с 23-летним водителем за рулем, совершая маневр, столкнулся с приближающимся справа фургоном Ford Transit, двигавшимся в том же направлении.

Водители обоих транспортных средств не пострадали. Находившимся в легковом автомобиле 39-летней женщине и 15-летнему подростку первую помощь бригада медиков оказала на месте.