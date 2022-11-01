Таллин, 1 ноября, 2022, 13:04 — ИА Регнум.

City-yaroslavl.ru Вывоз мусора

В Таллине подорожает вывоз смешанных отходов. В зависимости от районов столицы Эстонии расценки увеличиваются от 6% до 15%. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания ERR.

Так, в районах Нымме, Кесклинн, Пыхья-Таллин и Ласнамяэ тариф увеличится на 6%, а в Хааберсти, Мустамяэ, Кристийне и Пирита — сразу на 15%. В денежном выражении это означает повышение цен от 36 до 83 евроцентов за опустошение одного контейнера размером 800-литров.

По оценке столичных чиновников, жители смогут сэкономить, если станут лучше сортировать свои бытовые отходы, поскольку повышение цен касается только вывоза не отсортированного мусора.