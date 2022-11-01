Санкт-Петербург, , 13:17 — REGNUM В Санкт-Петербурге для уборки города в зимний сезон подготовили 1612 единиц техники. Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Петербурга.

Снегоуборочная техника Дарья Драй © ИА REGNUM

В Северной столице состоялось заседание комиссии Закса по городскому хозяйству. Поскольку в прошлом году Петербург столкнулся с обильными снегопадами уже в конце ноября, депутаты заранее приступили к обсуждению вопроса уборки.

Среди имеющихся проблем выделили медленный вывоз снега, складирование снежных масс на обочинах и тротуарах. Устранить эти недостатки поможет дорожная техника, в этом году приобрели 74 новые машины. Число площадок временного складирования снега увеличили до 17, ранее их было восемь. Однако проблема нехватка дворников по-прежнему остаётся острой.

Для решения проблем уборки улиц депутаты предлагают наносить специальную разметку. Она бы ограничивала стоянку автомобилей, чтобы снегоуборочная техника смогла получить доступ к внутридворовым проездам и мусорным контейнерам.

Напомним, что, по словам губернатор Петербурга Александра Беглова, на ближайшие три года из городского бюджета выделят более 15 млрд рублей на уборку в зимний период. Средства получат районы города для уборки внутриквартальных территорий.

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