Париж, 1 ноября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на ускорение строительства ядерных реакторов, представлен на рассмотрение совета министров, поскольку начинаются общественные дебаты о месте атомной энергетики во Франции, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная энергетика

В то время как потребность в электроэнергии будет расти, президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает строительство шести реакторов нового поколения, а также развитие возобновляемых источников энергии.

Текст будет рассмотрен в начале 2023 года сначала в национальном собрании Франции. В эту среду, 2 ноября, сенат рассмотрит законопроект об ускорении использования возобновляемых источников энергии, развертывание которого явно запоздало.

«Если мы хотим иметь энергетическую независимость, а также достичь наших климатических целей, мы должны заменить ископаемое топливо низкоуглеродной энергией. Ядерная энергия сегодня — это энергия с самым низким уровнем выбросов углерода», — пояснила министр энергетического перехода Аньес Панье-Рунаше.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция организует международную конференцию 13 декабря 2022 года, чтобы помочь Киеву пережить зиму.