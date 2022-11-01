Угледар, ДНР, 1 ноября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Задача-минимум ВС России на угледарском направлении (ДНР) — выбить киевскиеподразделения из Павловки и Новомихайловки, а такжевзять под контроль автомобильную дорогу Угледар - Марьинка, отметил 1 ноября в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация на территории б. УССР: РФ идёт к своей цели — все новости»

Как сообщалось ранее, утром 1 ноября на угледарском направлении возобновились бои. Работает артиллерия ВС России, ее поддерживает авиация.

«Успех на угледарском направлении позволит нашим силам ускорить освобождение Донбасса и Запорожья», — напомнил Поддубный.

Ранее заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что если ВС России перережут трассу Угледар — Марьинка, они смогут и не заходить в сам Угледар, потому что противник окажется в окружении и будет вынужден убегать или сдаваться в плен.