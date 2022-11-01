Челябинск, , 13:02 — REGNUM Арбитражный суд Челябинской области подтвердил законность вынесения областным УФАС решения о факте сговора на аукционе по ремонту набережной реки Миасс. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пишет Накануне. Ru, участниками сговора стали горком дорожного хозяйства и два общества с ограниченной ответственностью. Торги состоялись в 2019 году. Нужно было отремонтировать пешеходную зону на улице Труда и набережной реки Миасс.

Работы были приурочены к саммиту ШОС, планировавшемуся на 2020 год. Общая стоимость контракта составила 111 млн рублей. Однако антимонопольный орган выяснил, что работы выполнялись до его заключения. В результате были оплачены уже выполненные ранее работы по ремонту набережной.

Нарушители были оштрафованы. А ФАС направила материалы в правоохранительные органы.