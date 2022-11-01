Вашингтон, 1 ноября 2022, 13:04 — REGNUM Большинство жителей американского штата Мэриленд выступает за легализацию легких наркотиков, сообщает со ссылкой опрос общественного мнения The Hill.
Как показал опрос общественного мнения, проведенный изданием the Baltimore Sun Media и Университетом Балтимора, около 63% вероятных избирателей заявили, что поддерживают легализацию каннабиса, 25% заявили, что выступают против, а 12 процентов не уверены.
Мэриленд входит в число нескольких штатов, которые 8 ноября проголосуют за то, присоединиться ли к 19 другим штатам и Вашингтону, округ Колумбия, в деле легализации наркотика путем утверждения поправки к конституции, получившей название «Вопрос 4».