Вашингтон, 1 ноября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Большинство жителей американского штата Мэриленд выступает за легализацию легких наркотиков, сообщает со ссылкой опрос общественного мнения The Hill.

Pixabay.com Наркомания

Как показал опрос общественного мнения, проведенный изданием the Baltimore Sun Media и Университетом Балтимора, около 63% вероятных избирателей заявили, что поддерживают легализацию каннабиса, 25% заявили, что выступают против, а 12 процентов не уверены.

Мэриленд входит в число нескольких штатов, которые 8 ноября проголосуют за то, присоединиться ли к 19 другим штатам и Вашингтону, округ Колумбия, в деле легализации наркотика путем утверждения поправки к конституции, получившей название «Вопрос 4».