Минск, 1 ноября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжают дорабатывать предложения по разрешению армяно-азербайджанского конфликта. Об этом 1 ноября сообщил журналистам генсек ОДКБ Станислав Зась после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

Он рассказал, что доложил белорусскому лидеру итоги миссии ОДКБ, посетившей Армению в октябре. Предложения миссии уже обсуждали на прошедшем 28 октября внеочередном саммите Организации, но работа продолжается.

«Разговор не закончен, сейчас идет доработка этих предложений. Эта тема будет обсуждаться в том числе на предстоящем саммите ОДКБ», — сказал Зась.

Напомним, 31 октября в Сочи прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном при посредничестве российского лидера Владимира Путина. После переговоров Путин сообщил, что стороны согласовали не все вопросы.