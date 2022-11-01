Иркутск, 1 ноября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 1 ноября известило о вынесении приговора по уголовному делу в отношении бывшего министра здравоохранения области: 42-летний мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 315 УК РФ («Неисполнение решения суда»).

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизация

Суд установил, в 2021 г. подсудимый, возглавлявший региональный исполнительный орган власти в сфере здравоохранения, не обеспечил выполнение решения суда о предоставлении ребенку-инвалиду лекарственных препаратов, парентерального питания, средств по уходу и иных расходных материалов, рекомендованных мальчику врачебной комиссией по жизненным показаниям, несмотря на обращение судебного акта к немедленному исполнению.

Расследование уголовного дела осуществлялось дознавателями ФССП России по Иркутской области.

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде лишения права занимать определенные должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок два года шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года прокуратура Иркутской области направила в суд уголовное дело в отношении экс-главы минздрава Приангарья о хищении бюджетных средств в сумме свыше 90 млн рублей.

Читайте также: Маски подвели: в Приангарье будут судить экс-главу минздрава