Донецк, 1 ноября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев вновь подвергли обстрелу Киевский район Донецка. Об этом 1 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

Уточняется, что новый обстрел Киевского района Донецка со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 12:49 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что до 70 тысяч жителей левобережной части региона, от Каховки до Голой Пристани, будут временно переселены.