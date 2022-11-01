Херсон, 1 ноября 2022, 13:01 — REGNUM Батальон территориальной обороны, в состав которого войдут полторы тысячи добровольцев, будет создан в Херсоне. Заявление об этом врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо размещено 1 ноября в его телеграм-канале.
Он уточнил, что в Херсонской области в соответствии с законом о военном положении уже создан оперативный штаб и создаётся штаб территориальной обороны, который будет заниматься вопросами организации, вооружения и снабжения добровольцев из числа местных жителей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сальдо сообщил о создании укреплённых районов на левом берегу Днепра.