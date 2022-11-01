Херсон, , 13:01 — REGNUM Батальон территориальной обороны, в состав которого войдут полторы тысячи добровольцев, будет создан в Херсоне. Заявление об этом врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо размещено 1 ноября в его телеграм-канале.

Владимир Сальдо khogov.ru

«Мы намерены создать батальон из полутора тысяч добровольцев. Мы их сможем одеть, вооружить и накормить», — сказал Сальдо.

Он уточнил, что в Херсонской области в соответствии с законом о военном положении уже создан оперативный штаб и создаётся штаб территориальной обороны, который будет заниматься вопросами организации, вооружения и снабжения добровольцев из числа местных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сальдо сообщил о создании укреплённых районов на левом берегу Днепра.