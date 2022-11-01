Брянск, 1 ноября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Глава департамента физкультуры и спорта Брянской области Сергей Трусов ушёл в отставку, сообщает 1 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Http://www.bryanskobl.ru Правительство Брянской области

На официальном сайте ведомства уточняется, что руководитель проработал в этой должности с ноября 2019 года по 31 октября 2022 года.

На сайте правительства Брянской области врио директора спортивного департамента указана Ольга Лужецкая.

Местные СМИ связывают отставку Сергея Трусова с закрытием Ледового дворца в Новозыбкове — летом 2022 года при разморозке объекта выявились дефекты огнезащитного покрытия несущих конструкций. Спортивный комплекс проработал всего полгода. Подрядчик должен устранить недочёты до 25 ноября 2022 года.