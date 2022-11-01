Кострома, , 13:38 — REGNUM Многодетные семьи в Костромской области смогут бесплатно или со значительными скидками посещать учреждения культуры и спорта. Постановление об этом 1 ноября, подписал губернатор региона Сергей Ситников. Оно ещё не опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Толпа посетителей у драматического театра им. А. Н. Островского © Наталья Диева

Раз в месяц семьи смогут бесплатно ходить на концерты в «Губернском», филармонии, оркестре под управлением Павла Герштейна, представления в драматическом театре Островского, кукольном театре, выставки в музее-заповеднике и его филиалах. С такой же периодичностью родители с детьми смогут посещать сеансы массового катания на коньках на «Ледовой арене», стадионе «Урожай» и открытой площадке на территории водно-гребной базы.

Кроме этого, дети получат не менее чем 50% скидки на занятия по легкой атлетике, единоборствам, хоккею, футболу, фигурному катанию, катанию на лошадях, лодках и катамаранах. Речь идёт исключительно об организациях, находящихся под управлением области. Воспользоваться льготами смогут около 6 тысяч многодетных семей.

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