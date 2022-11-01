Уфа, , 13:04 — REGNUM Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Башкирии Ильясу Масаллимову доложить о ходе проверки по факту получения мальчиком ожогов на детском мероприятии в Уфе. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

В СМИ была опубликована информация о том, что в одной из студий города Уфы шестилетний мальчик получил ожог ладоней в ходе проведения шоу с жидким азотом.

Сообщается, что ребенку оказали медпомощь. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за проведение данного мероприятия.

Сообщается, что председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Башкирии доложить о ходе проверки.