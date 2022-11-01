Санкт-Петербург, , 13:11 — REGNUM Охранник клуба в центре Санкт-Петербурга одним ударом отправил ночного дебошира в реанимацию и стал фигурантом уголовного дела, сообщили 1 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Кулак Pavlofox

Инцидент произошел ранним утром 31 октября у ночного клуба в доме №1 по улице Ломоносова. В 04:46 мск оттуда в тяжелом состоянии был госпитализирован 36-летний посетитель.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что посетитель поссорился с охранником. Последний ударил дебошира кулаком в лицо, после чего мужчина упал и ударился головой об асфальт. Охранник с места происшествия убежал.

«Вечером 31 октября у дома 79 по улице Марата опергруппой уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 26-летний подозреваемый», — добавили в ведомстве, уточнив, что возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).