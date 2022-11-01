Лондон, 1 ноября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. 1% самых богатых людей в Великобритании за один год выбрасывают в атмосферу столько же углекислого газа, сколько 10% самых бедных за почти три десятка лет. Таковы выводы исследования, проведенного британской компанией Autonomy, о чем сообщает газета Guardian.

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Эти данные подчеркивают огромный разрыв между так называемой «загрязняющей элитой» и большинством людей даже в развитых странах, принимающих меры для снижения углеродных выбросов.

У малообеспеченного человека уйдет 26 лет, чтобы произвести столько же углекислого газа, сколько производит богатый за один год, как следует из анализа данных о доходах и выбросах парниковых газов за период с 1998 по 2018 год. Анализ показал, что британцы, зарабатывающие 170 000 фунтов и более в год, отвечают за загрязнение природы в гораздо большем объеме, чем 30% людей, зарабатывающих 21 500 фунтов и менее.

Исследуемый период заканчивается 2018 годом, чтобы не включать в него период пандемических ограничений, повлиявших и на высокоуглеродные виды деятельности, такие как авиаперелеты.

Autonomy также обнаружила, что если бы Великобритания двадцать лет назад обложила налогом на выбросы углерода только верхний 1% доходных групп, то к настоящему моменту удалось бы собрать около 126 млрд фунтов, которые можно было бы направить, например, на утепление домов для более бедных семей.

Такая пропасть между загрязнениями, которые производят высоко- и низкооплачиваемые граждане, наблюдается не только в Великобритании. Все больше исследований указывают на существование «загрязняющей элиты», чей образ жизни не имеет ничего общего с образом жизни большинства людей. Это верно как для развитых, так и для развивающихся стран.

Авиаперелеты, крупнолитражные автомобили, владение несколькими домами и переезды между ними, покупка множества предметов потребления — все это причины того, что самые богатые люди создают гораздо больший углеродный след. Бедные люди, как правило, живут в небольших домах и пользуются общественным транспортом, а их расходы на предметы роскоши и частую смену гардероба в погоне за модой гораздо меньше.