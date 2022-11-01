Северодвинск, Архангельская область, , 13:16 — REGNUM Северное машиностроительное предприятие за 10 лет построило для Военно-морского флота (ВМФ) РФ девять кораблей. Такой объем загрузки завода сопоставим с советским периодом. Об этом заявил глава предприятия Михаил Будниченко, сообщает ТАСС .

Атомная многоцелевая подводная лодка «Казань» модернизированного проекта «Ясень-М» © АО «ПО Севмаш»

«У предприятия серьёзная кораблестроительная программа. Объём загрузки вполне сравним с советским периодом. Задачи стоят огромные, тем не менее они по плечу коллективу, в профессионализме которого я уверен. Я вижу, что кораблестроители любят и знают своё дело», — сказал Будниченко.

Он также подчеркнул, что за 10 лет военно-морскому флоту России были переданы девять кораблей. Также в цехах ведётся строительство группировки ракетоносцев модернизированных проектов «Ясень-М» и «Борей-А», проводится модернизация корабля проекта 11 442М.

«Такого количества кораблей за один год мы не сдавали много лет», — сказал глава «Севмаша», напомнив, что в 2021 году предприятие передало флоту сразу три атомных подводных крейсера — «Казань», «Новосибирск» и «Князь Олег».

Кроме того, на «Севмаше» выполнена закладка двух стратегических атомных ракетоносцев проектов 955А «Борей-А»: «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что атомный ледокол «Урал» вернулся с заводских испытаний в Санкт-Петербург.

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